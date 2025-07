L'Agència de Residus destina dos milions al tractament de residus industrials

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert la convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes que comportin millores ambientals en la gestió de residus industrials a Catalunya, dotada amb dos milions d'euros ampliables en les pròximes setmanes, informa en un comunicat aquest dilluns.

Aquesta nova línia d'ajuts, les sol·licituds dels quals es podran presentar del 7 de juliol al 7 d'octubre del 2025, pretén fomentar la prevenció, reutilització, reciclatge i la incorporació de materials reciclats, a més de promoure la recerca i el desenvolupament experimental en plantes de tractament de residus de tercers.

Les quantitats màximes subvencionables seran de 75.000 euros per a projectes orientats a accions sectorials de formació i de serveis de consultoria; de 300.000 per a projectes de millora de processos i de recerca industrial i de desenvolupament; i de 400.000 euros com a límit global màxim per beneficiari.