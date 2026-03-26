L'Agència de Residus de Catalunya va imposar sancions per valor de més de 2 milions el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha dut a terme un total de 2.000 inspeccions el 2025, principalment a empreses gestores de residus, i que s'han saldat amb 378 sancions, un 20% del total, per un import total de 2.308.045 euros, informa el Govern de la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
Segons la tipologia de la sanció, 215 han estat infraccions greus i 163 infraccions lleus, mentre que les inspeccions s'han repartit entre 1.664 empreses gestores de residus, 58 empreses productores de residus, 75 han derivat de denúncies i 195 han estat controls de trasllat de residus durant el transport.
Durant el 2025, l'entitat ha col·laborat amb diferents cossos de seguretat com els Mossos d'Esquadra o Agents Rurals, en actuacions conjuntes, a més d'haver tancat temporalment tres abocadors de manera cautelar i fins a retirar els residus no admissibles a les instal·lacions.