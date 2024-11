L'Agència de Residus de Catalunya destina 83.000 euros a la recuperació de sòls contaminats

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha destinat 83.000 euros a la recuperació de sòls contaminats als ajuntaments de Cabanes (Girona), Castellserà (Lleida) i Castelldefels (Barcelona), segons un comunicat emès aquest dimarts.

Cabanes i Castellserà han rebut ajuts per a sòls afectats per abocaments de residus industrials per causant desconegut, mentre que Castelldefels els rep per a la recerca i recuperació de sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals.

La finalitat d'aquesta subvenció és donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya per als treballs de prevenció i recuperació del sòl afectat, a més de fomentar la recerca i innovació en els processos de descontaminació.