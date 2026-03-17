L'Agència de l'Habitatge rep del Govern 6 finques per construir 200 habitatges a 6 municipis

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha autoritzat la cessió gratuïta de 6 finques a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per construir-hi 200 habitatges, informa en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
La cessió s'emmarca en el Pla 50.000 del Govern i s'inscriu en la reserva pública de solars, que té l'objectiu de mobilitzar sòl per incrementar l'oferta d'habitatge.
Les finques se situen a Tarragona, on es construiran 147 habitatges; Xerta (Tarragona), amb 15; Llançà (Girona), 15; Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), 12; Esplugues de Llobregat (Barcelona), amb 7, i Girona, 4.