L'Agència de Ciberseguretat divulga recursos per prevenir estafes i fraus a internet

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha publicat en el seu web recursos perquè la ciutadania pugui actuar "de manera més segura" a internet i prevenir estafes i fraus: inclouen guies i tutorials, a més de materials especialment adreçats al professorat.

La iniciativa s'emmarca en la campanya impulsada al desembre 'Catalunya ens connecta', que inclou un espot publicitari, informa la Generalitat en un comunicat.

Hi ha un espai específic per a empreses amb recomanacions sobre bones pràctiques en els llocs de feina i claus per evitar atacs, a més de per fomentar la bona gestió de les dades i la responsabilitat social corporativa.