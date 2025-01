L'Agència de Ciberseguretat destina dos milions a evitar ciberestafes fins al juny del 2026

El segrest de dades serà l'amenaça més gran en ciberseguretat els pròxims mesos

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya preveu invertir dos milions d'euros fins al juny del 2026 per ajudar la ciutadania a prevenir les ciberestafes i altres problemes de ciberseguretat a través dels fons RETECH finançats per la Unió Europea, informa la Conselleria de Presidència de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.

L''Informe de Prospectives 2025' de l'Agència de Ciberseguretat preveu que la ciutadania i les empreses estaran més exposades a ser víctimes de frau els pròxims mesos a causa de l'enorme quantitat de dades personals robades durant el 2024 i l'ús cada cop més estès de la intel·ligència artificial per part dels grups criminals.

Amb aquesta inversió, l'agència desplegarà diversos projectes per reforçar les capacitats de la ciutadania per detectar possibles estafes.

Entre altres iniciatives l'agència engegarà un sistema d'avisos per alertar la població de les ciberestafes, un assistent intel·ligent amb consells i solucions en ciberseguretat, xerrades i formacions dirigides a la ciutadania i la gent gran en particular, o campanyes a les xarxes socials.

SEGRESTOS SOTA RESCATS

L'informe de l'agència indica que la principal amenaça el 2025 continuarà sent el segrest de dades o 'ransomware', un tipus d'atac que està evolucionant cada vegada més cap a l'amenaça de publicar-les al web fosc per cobrar un rescat.

Davant d'això, la directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, ha insistit en la prevenció com el millor mecanisme per evitar els fraus: "És la nostra responsabilitat conscienciar i sensibilitzar la ciutadania, perquè qualsevol persona pot ser víctima d'un frau", ha dit.

"El teixit socioeconòmic català ha d'estar preparat per fer front a aquests atacs de ciberseguretat, i no només en l'àmbit de la prevenció, sinó també en la resposta a aquests incidents per minimitzar l'impacte i l'afectació", ha remarcat Caballero.

CONFLICTES GEOPOLÍTICS

L'informe també preveu que en els pròxims mesos els conflictes geopolítics provocaran ciberatacs més destructius i que la intel·ligència artificial es convertirà en un aliat imprescindible per combatre els incidents de ciberseguretat.

Així mateix, el document apunta que pròximament entraran en vigor diverses normatives i reglaments que obligaran les organitzacions a fer esforços i adaptar-se per millorar la ciberseguretat global.