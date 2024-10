L'Agència de Ciberseguretat crea una campanya per conscienciar els joves dels "riscos" d'internet

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha dissenyat una campanya per conscienciar joves i adolescents sobre els "riscos" d'internet, amb motiu del mes europeu de la ciberseguretat.

Segons un comunicat de la Generalitat aquest dimecres, la campanya ha plantejat lemes per interpel·lar el públic amb maneres de parlar "quotidianes", com 'A la teva habitació no hi entra ni ta mare, però a les teves xarxes socials hi entra qui vol'.

Entre els riscos que afronten, el Govern ha enumerat el ciberassetjament, els fraus i estafes, o la seguretat de les dades, i ha insistit que haver "crescut en un entorn digital" no implica que estiguin més protegits o que sàpiguen com actuar.