L'Agència Catalana de Turisme, premiada internacionalment per la seva aposta pel turisme accessible

Treballa des del 2008 per millorar l'accessibilitat en el turisme català

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha estat guardonada per l'Organització Internacional de Turisme Social (ISTO) en el marc de les ISTO Awards, celebrats aquest divendres a la tarda a Costa Rica, en un certamen que reconeix l'excel·lència en bones pràctiques d'organismes i destinacions turístiques.

Segons ha explicat la Conselleria d'empresa i Turisme de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat, el projecte premiat promou la sostenibilitat social del turisme i agrupa diversos materials de divulgació per incentivar l'adequació de serveis, experiències i instal·lacions turístiques catalanes.

Els documents que l'ACT ha posat a la disposició del sector turístic per millorar en accessibilitat són: 'Manual de Turisme per a Tothom', com a instrument informatiu per a empreses que vulguin millorar productes i serveis, i 'Posem de moda l'accessibilitat?', una guia de bones pràctiques per a organitzadors d'esdeveniments.

DES DEL 2008

La Conselleria remarca que l'ACT és pionera en l'aposta pel turisme accessible i que des del 2008 treballa amb l'objectiu d'aconseguir que qualsevol persona, amb o sense discapacitat, mobilitat reduïda o circumstàncies transitòries o permanents pugui gaudir amb igualtat de condicions i autonomia dels productes turístics.

Una destinació accessible és aquella en la qual no existeixen barreres en cap de les parts de la cadena de valor de l'experiència de viatge: planificació, recerca d'informació, transports públics o privats, allotjament, restauració, activitats turístiques i oci, entre altres.

Treballar per millorar l'accessibilitat de la destinació --afegeix el comunicat-- és també millorar la qualitat de productes, serveis i entorns turístics, convertint-se en una via de diferenciació altament rendible i repercutint així en la millora de la imatge de la destinació i de la qualitat del sector.