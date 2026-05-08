08/05/2026

L'Aeroport de Girona suma dues rutes noves amb Londres-Gatwick i Edimburg (Regne Unit)

Avió de Jet 2
GIRONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Girona ha sumat dues rutes noves operades per Jet 2 cap als aeroports de Londres-Gatwick i Edimburg (Regne Unit), informa Aena en un comunicat aquest divendres.

La ruta de Londres comptarà amb tres vols setmanals, els dimarts, dijous i diumenges, mentre que la d'Edimburg connectarà les dues ciutats els diumenges.

Actualment, l'aeròdrom de Girona compta amb 38 destinacions a 15 països, especialment amb el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i Polònia.

