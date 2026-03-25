L'Aeroport de Girona recupera la connexió amb Palma amb 32 vols a l'estiu

GIRONA 25 març (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Girona-Costa Brava recuperarà aquest estiu la connexió amb Palma a través d'Air Nostrum, l'aerolínia franquiciada d'Iberia per a vols regionals, mitjançant una programació de 32 vols entre el 2 de juliol i el 30 d'agost i una oferta de 2.304 seients.
La ruta ha estat presentada aquest dimecres a la Diputació de Girona pel seu president, Miquel Noguer; el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal; el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, i el director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral.
Noguer ha mostrat confiança en aquesta nova ruta: "Si funciona --i estic convençut que serà així--, la voluntat és que s'allargui més enllà d'aquests mesos d'estiu".
La connexió disposarà de dos vols setmanals: durant les dues primeres setmanes de juliol s'operarà únicament els dijous, mentre que a partir del diumenge 19 de juliol s'incorporarà el segon vol, facilitant els viatges de cap de setmana.
Els dijous, els vols sortiran de Mallorca a les 9.45 hores i de Girona a les 11.45 hores; els diumenges, la sortida des de Son Sant Joan serà a les 12.30 hores i la tornada des de la terminal gironina a les 14.30 hores.
Els bitllets, que es posen a la venda aquest dijous 26 de març, tindran un preu des de 49 euros per trajecte (comprant anada i tornada) i, de la mateixa manera que en altres rutes de la companyia, inclouen la connexió des de Palma amb Eivissa i Menorca amb la mateixa tarifa.