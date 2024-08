L'Aeroport de Girona incorpora dos vehicles elèctrics al seu Servei de Pista i Plataforma

GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha incorporat dues furgonetes elèctriques a la seva flota pròpia per usar-los al seu Servei de Pista i Plataforma, informa Aena en un comunicat aquest dilluns.

Aquest servei s'ocupa, entre altres funcions, del guiat de les aeronaus entre els carrers de rodatge i els llocs d'estacionament, dels acompanyaments de vehicles que hagin de circular per la plataforma o de la revisió de la pista per garantir la seguretat de les operacions, per la qual cosa es troben en continu funcionament.

La incorporació dels dos vehicles s'emmarca en l'estratègia d'Aena de reduir les emissions contaminants i en l'objectiu d'electrificar el 26% dels seus vehicles.