L'Aeroport de Girona estrena una ruta directa amb Luxemburg fins al 29 d'agost

GIRONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Girona - Costa Brava ha estrenat aquest dimarts una connexió directa en vol regular amb Luxemburg operada per la companyia Luxair, ruta que tindrà dos viatges setmanals (dimarts i dissabtes) fins al pròxim 29 d'agost, informa en un comunicat la Diputació de Girona.
La nova ruta, que es farà en un avió Hallivand Dash 8 de 76 places, posarà a disposició dels passatgers 3.952 seients amb 52 vols programats, i aquesta ruta només s'havia establert des de la terminal de Vilobí d'Onyar mitjançant vols xàrter.
Amb aquesta connexió s'obren "noves oportunitats" per al turisme, els negocis i els intercanvis culturals entre totes dues regions, segons la Diputació de Girona.