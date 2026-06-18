L'Aeroport de Girona-Costa Brava instal·la un punt d'intercanvi de llibres

GIRONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha incorporat als seus serveis un punt d'intercanvi de llibres amb la finalitat de fomentar la lectura i millorar l'experiència del passatger, informa Aena aquest dijous en un comunicat.
Aquest nou espai ha arrencat amb exemplars donats per personal de l'Aeroport, "contribuint amb això a l'economia circular i a que l'estada dels viatgers resulti més amena".
La idea és que el passatger que agafi un llibre, en deixi un de propi a canvi i, així, donar continuïtat a l'intercanvi, explica l'empresa.