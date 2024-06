L'Aeroport de Girona-Costa Brava inaugura una zona de gaming amb 20 videojocs gratuïts

GIRONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha inaugurat una zona de gaming perquè els passatgers tinguin més oferta d'entreteniment al costat de les portes d'embarcament "que faci més amena l'estada a les instal·lacions abans de la sortida del seu vol", informa Aena aquest divendres en un comunicat.

Aquest espai, situat al centre de la plaça comercial, compta amb màquines arcade que permeten gaudir de franc d'una selecció de 20 videojocs "històrics" com Súper Mario Bros, Pac-man, Robocop, Street Fighter o Tetris.

Les màquines de videojocs s'afegeixen a la resta de l'oferta de la qual disposa l'aeroport tant a l'interior de la terminal, on recentment s'ha renovat i ampliat l'oferta comercial, com a les terrasses exteriors, que també tenen zones infantils i àrees d'entreteniment per a petits i adults amb jocs d'escacs i una xarranca de grans dimensions.