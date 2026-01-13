L'Aeroport de Barcelona va tancar el 2025 amb un "rècord històric anual" de 57,4 milions de passatgers

L'increment es concentra en les hores vall
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona va tancar el 2025 amb 57.483.036 passatgers, un 4,4% més que el 2024, assolint novament un "rècord històric anual", mentre que al desembre també es van registrar les millors xifres amb 4.308.427 usuaris, un 5,8% més que en el mateix mes del 2024, informa Aena aquest dimarts en un comunicat.
"Davant aquests registres i fins que es dugui a terme l'ampliació de la infraestructura, el creixement de l'aeroport vindrà determinat per l'aprofitament de les franges horàries del dia anomenades hores vall que encara hi ha disponibles, a més de la desestacionalització de l'activitat al llarg de l'any", expliquen.
L'increment registrat el 2025 es concentra en aquestes franges horàries, dies de la setmana i períodes de l'any que encara tenien capacitat per a la programació d'operacions.
Del total de viatgers del 2025, 57.384.211 van correspondre a passatgers comercials, un 4,5% més que l'any anterior; d'aquests, 43.256.689 van viatjar en vols internacionals, un 6,2% més que durant el 2024, i 14.127.522 ho van fer en vols nacionals, un 0,6% menys que l'any passat.
Al desembre, del total de passatgers, 4.298.759 van viatjar en vols comercials, un 5,8% més que el desembre del 2024; d'aquests, el nombre de viatgers internacionals va ser de 3.230.032, un increment d'un 9,1% respecte al mateix mes de l'any passat.
Quant als espanyols, al desembre van passar per l'aeroport 1.068.727 passatgers, un 3,2% menys que el desembre del 2024.
El 2025 es van gestionar 360.786 operacions, una pujada del 3,7% respecte al 2024 que "marca un nou rècord de moviments per a la infraestructura en un any natural".
Al desembre, la xifra de moviments va arribar als 27.780 vols, un 3,4% més en comparació amb el desembre del 2024, la qual cosa suposa un rècord mensual, i quant a la càrrega, el volum de mercaderies també ha experimentat un increment i ha consolidat un nou rècord històric anual.
Durant el 2025 es van transportar 200.741 tones, un 10,5% més que el 2024, mentre que al desembre es van registrar 17.341 tones, un 17,1% més que en el mateix mes del 2024 que representa la xifra més alta registrada en un mes de desembre.
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar el 2025 un total de 2.185.561 passatgers, millorant un 9,4% les dades de l'any anterior, i quant a enlairaments i aterratges, es van atendre 28.067 operacions, un 15,2% més comparat amb el 2024.
Al desembre, l'aeroport va arribar als 51.225 passatgers i les 1.336 operacions.
REUS (TARRAGONA)
L'Aeroport de Reus (Tarragona) ha incrementat els passatgers en un 13,1% respecte a l'any 2024, arribant aquest 2025, amb els 851 viatgers del mes de desembre, a la xifra total d'1.336.826.
Amb els 1.243 moviments d'aeronaus registrats al desembre, l'aeroport ha arribat el 2025 a les 23.251 operacions, la qual cosa representa un increment del 6,1% en comparació amb el 2024.
SABADELL (BARCELONA)
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) va registrar el 2025 un total de 62.340 operacions, un 6,2% més que durant el 2024, i en el mes de desembre, va gestionar 4.412 operacions.
Amb els 321 passatgers registrats durant el mes de desembre, l'aeroport tanca l'any 2025 amb 4.899 viatgers.