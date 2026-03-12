L'Aeroport de Barcelona va superar els 3,8 milions de passatgers al febrer

Des que va començar el 2026, un total de 7,6 milions d'usuaris s'han desplaçat en vols comercials
L'Aeroport de Barcelona ha tancat el mes de febrer amb 3.895.934 passatgers, la qual cosa suposa un augment del 3,8% en relació amb el mateix mes del 2025 i "un nou rècord mensual", informa Aena aquest dijous en un comunicat.
Des de començaments d'any, l'aeroport ha registrat 7.702.829 passatgers, un 3,4% més que en el mateix període de l'any passat i consolida així "un altre rècord".
De la xifra total de viatgers registrada al febrer, 3.887.362 van correspondre a passatgers comercials, un 3,7% més, dels quals 2.910.190 es van moure en vols internacionals, la qual cosa suposa un 5,8% més que durant el mateix mes del 2025; així mateix, 977.172 passatgers ho van fer en vols estatals, la qual cosa representa un 2% menys que el febrer de l'any passat.
Des que va començar el 2026, del total de passatgers, 7.682.967 s'han desplaçat en vols comercials, la qual cosa representa un 3,3% més que entre gener i febrer del 2025.
D'aquests, el nombre de viatgers internacionals ha estat de 5.734.046, fet que suposa un increment del 5,3% respecte al mateix període de l'any passat; quant als espanyols, han passat per l'aeroport 1.948.921 passatgers, un 1,9% menys que en les mateixes dates del 2025.
Durant el mes de febrer s'han gestionat 24.474 operacions, la qual cosa representa una pujada del 0,2% respecte al mateix mes del 2025, i en l'acumulat des del gener, la xifra de moviments s'enfila als 49.011 vols, la mateixa xifra que en els mateixos mesos del 2025.
Quant a la càrrega, durant el mes passat es van transportar 17.746 tones, un augment del 24% en relació amb el mateix mes del 2025 i un rècord en un mes de febrer; entre gener i febrer s'han registrat 33.357 tones, un 20,4% més que en el mateix període del 2025 i que també marca un rècord en l'acumulat anual.
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat al febrer 41.011 passatgers, fet que millora un 5,6% les dades de l'any passat; quant a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 1.361 operacions, un 14,4% més comparat amb el febrer de l'any passat.
Des de principis d'any, l'aeroport ha registrat 76.473 viatgers i 2.653 operacions, un 4,7% més.
REUS
L'Aeroport de Reus (Tarragona), ha gestionat 681 passatgers al febrer, un 34,1% més que en el mateix mes del 2025, amb un acumulat de l'any de 1.270 viatgers.
Amb 1.298 operacions gestionades al febrer, un 9,4% més que en el mateix mes de l'any passat, l'aeroport ha registrat des de començaments d'any un total de 2.360 moviments d'aeronaus.
SABADELL
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha tancat el mes de febrer amb 4.704 operacions, un 4,6% més que en el mateix mes del 2025, després de registrar 8.913 moviments des de començaments d'any.
Amb 438 passatgers gestionats al febrer, un 53,1% més que el febrer del 2025, per l'aeroport s'han mogut des de començaments d'any un total de 701 persones, un 18,2% més.
Els aeroports del Grup Aena (integrat per 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil) han tancat el mes de febrer del 2026 amb 25.434.678 passatgers, un 3,7% més que en el mateix mes del 2025; van gestionar 218.751 moviments d'aeronaus, un 1,9% menys que el 2025; i van transportar 119.929 tones de mercaderia, un 7,3% més que en el mateix mes de l'any passat.