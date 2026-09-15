L'Aeroport de Barcelona va registrar més de 40 milions de passatgers fins a agost

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
L'Aeroport de Barcelona ha tancat els vuit primers mesos de l'any amb 40.175.759 passatgers, un 4,6% més que entre gener i agost de 2025, mentre que en el mes d'agost, va registrar 5.933.007 passatgers, la qual cosa suposa un augment del 4,6% en relació amb el mateix mes de 2025, informa Aena en un comunicat aquest dimarts.
De la xifra total de viatgers registrada a l'agost, 5.921.381 van correspondre a passatgers comercials, un 4,5% més, i d'aquests, 4.619.823 van viatjar en vols internacionals, un 5,6% més que durant el mateix mes de 2025; un total d'1.301.558 passatgers ho van fer en vols nacionals, un 0,7% més que a l'agost de l'any passat.
En aquests vuit primers mesos, 40.110.860 han viatjat en vols comercials, un 4,6% més que entre gener i agost de 2025 i suposa un registre màxim en l'acumulat anual; d'ells, el nombre de viatgers internacionals ha estat de 30.495.105, la qual cosa suposa un increment del 5,7% respecte al mateix període de l'any passat.
Quant als nacionals, en els vuit primers mesos de 2026 han passat per l'aeroport 9.615.755 passatgers, un 1,4% més que en les mateixes dates de 2025.
Durant el mes d'agost s'han gestionat 34.772 operacions, la qual cosa representa una pujada del 4,4% respecte al mateix mes de 2025, i en l'acumulat dels vuit mesos, la xifra de moviments ascendeix a 250.000 vols, un 3,7% més en comparació dels mateixos mesos de 2025.
Pel que a la càrrega es refereix, el mes passat es van transportar 17.588 tones de mercaderia, una xifra que suposa un 8,5% més que a l'agost de 2025, i entre gener i agost s'han registrat 142.900 tones, un 11,2% més respecte a l'acumulat del mateix període de 2025.
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat a l'agost 342.458 passatgers, un 2% menys que en el mateix mes de l'any passat, i quant a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 3.105 operacions.
Des de principis d'any, l'aeroport ha aconseguit els 1.496.213 passatgers i les 20.123 operacions.
REUS (TARRAGONA)
Per la seva banda, l'Aeroport de Reus (Tarragona) ha registrat a l'agost 250.796 passatgers, un 7,8% més que en el mateix mes de l'any passat.
En l'acumulat, l'aeroport suma 1.062.654 passatgers des de gener, un 8,7% més que en els vuit primers mesos de 2025, i quant a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 2.273 operacions, un 5.8% més que a l'agost de l'any passat.
En el que va d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 17.297, un 8.7% més que en el mateix període de 2025.
SABADELL (BARCELONA)
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha registrat aquest últim mes 5.298 operacions, un 0.7% més que a l'agost de 2025, i durant els vuit primers mesos de 2026, s'han registrat 47.854 operacions, un 12,2% més que en mateix període del 2025.
Per la seva banda, amb els 553 passatgers registrats en el mes d'agost, la infraestructura summa 4.274 passatgers en el que portem d'any.
Els aeroports del Grup Aena (compost per 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton, l'Aeroport de Leeds Bradford i 17 aeroports a Brasil) han tancat el mes d'agost de 2026 amb 41.381.404 passatgers, un 4,7% més que en el mateix mes de 2025; van gestionar 330.526 moviments d'aeronaus, un 4,5% més que en 2025; i van transportar 116.723 tones de mercaderia, un 5,7% menys que en 2025.
En termes acumulats, de gener a agost de 2026 han passat pels aeroports del Grup Aena 272.247.393 passatgers (un 4,1% més que en el mateix període de 2025); es van registrar 2.308.307 moviments d'aeronaus (+3,7%); i es van transportar 979.844 tones de mercaderia, un 1,2% menys que en el mateix període de 2025.