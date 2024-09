L'Aeroport del Prat tanca el "millor" estiu amb més de 5,4 milions de passatgers a l'agost

Aena destaca un estiu "sense disrupcions operatives rellevants"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona-el Prat ha tancat aquest 2024 el "millor" estiu de la seva història, després de registrar a l'agost més de 5,4 milions de passatgers (+8,9%), una xifra que ha descrit com un rècord històric mensual absolut.

En el vuitè mes de l'any, més de 4 milions de persones van viatjar en vols internacionals (+11,7% interanual) i 1,3 en vols estatals (+1%), informa Aena en un comunicat d'aquest dijous.

Aena ha destacat que durant l'estiu no hi ha hagut "disrupcions operatives rellevants": des de l'1 de juliol, han passat per l'aeroport barceloní més de 10,79 milions de passatgers (+7,2%), han gestionat més de 64.800 operacions (+7,5%) i transportat gairebé 31.000 tones de mercaderies (17,5%).

L'Aeroport de Barcelona també ha registrat un "nou rècord" en el nombre de viatgers que han passat per la infraestructura entre gener i agost, 36,88 milions, un 11,7% més que en el mateix període del 2023: els passatgers de vols internacionals han crescut en un 14,3% i, els que han efectuat trajectes estatals, en un 4,8%.

També han augmentat les tones de mercaderia transportades: en els primers vuit mesos de l'any, s'ha superat les 120.056 (+19%) i, només a l'agost, les 14.850 (+15,5%).

GIRONA, REUS (TARRAGONA) I SABADELL (BARCELONA)

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat a l'agost 344.306 viatgers (+19,1%) en 3.207 operacions (+17,2%), dues variables que han crescut en un 31,2% i en un 14,5% en l'acumulat dels primers vuit mesos del 2024.

Per l'Aeroport de Reus (Tarragona) han passat 206.763 persones (+15,7%) en 1.902 operacions (+11,7%), xifres que, de gener a agost, s'han incrementat en un 16,3% i en un 13% respecte al mateix període del 2023.

L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha comptabilitzat un 40,9% més de passatgers --544 en total-- i 4.790 operacions (40,8%): des de començaments d'any, l'aeroport ha gestionat un 22,6% més d'operacions i registrat un 11,5% més de passatgers que l'any anterior.