L'Aeroport del Prat tanca l'agost amb un nou rècord en registrar 5,6 milions de passatgers

Des del gener ha comptabilitzat 38.396.761 viatgers, un 4,1% més que en els 8 primers mesos del 2024
L'Aeroport de Barcelona ha tancat el mes d'agost amb 5.673.319 passatgers, la qual cosa suposa un augment del 4,8% en relació amb el mateix mes del 2024 i "un nou rècord mensual tant en termes absoluts com en un mes d'agost", informa Aena aquest divendres en un comunicat.
Des de principis d'any, l'aeroport ha registrat 38.396.761 passatgers, un 4,1% més que entre gener i agost del 2024, després d'anotar-se també "un nou rècord en l'acumulat anual"; a més, en aquest mes d'agost s'ha batut un rècord històric de passatgers diaris.
El 14 d'agost van passar per l'aeroport 195.166 passatgers, la qual cosa representa un creixement del 3,62% respecte al rècord històric anterior, assolit el 16 d'agost del 2024, mentre que el dia amb més arribades va ser el 29 d'agost, amb 100.157 passatgers, un 4% més que el pic d'arribades anterior i també un rècord històric.
De la xifra total de viatgers registrada a l'agost, 5.666.677 van correspondre a passatgers comercials, un 4,8% més, dels quals 4.374.720 van viatjar en vols internacionals, un 7% més que durant el mateix mes de l'any passat; 1.291.957 passatgers ho van fer en vols nacionals, un 2,3% menys que l'agost de l'any passat.
En el període que transcorre des de l'1 de juliol al 31 d'agost, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha gestionat 11.213.329 passatgers totals, un 3,8% més que en el mateix període de l'any passat; 66.956 operacions, un 3,2% més que el 2024; i s'han transportat 35.116 tones de mercaderies, la qual cosa suposa un increment del 13,5%.
"L'estiu del 2025 es consolida com el millor en la història. I, a més, aquest volum històric de passatgers ha transcorregut pels aeroports sense disrupcions operatives rellevants", explica Aena.
GIRONA-COSTA BRAVA
Per la seva banda, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat a l'agost 349.535 passatgers, un 1,5% més que les dades de l'any passat, i quant a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 3.396 operacions, un 5,9% més comparat amb l'agost de l'any passat.
Des de principis d'any, l'aeroport ha arribat als 1.575.693 passatgers i les 19.378 operacions, un 12,5% i un 20,1% més respectivament.
SABADELL (BARCELONA)
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha registrat aquest últim mes 5.260 operacions, un 9,8% més que l'agost del 2024; per aquesta infraestructura han passat 440 passatgers, una xifra un 19,3% inferior respecte al mateix mes del 2024.
En total, des de començaments d'any, l'aeroport ha gestionat 42.640 operacions, un 7,8% més, i registrat 3.334 passatgers, un 29,5% menys que de gener a agost del 2024.
AEROPORTS DEL GRUP AENA
El Grup Aena, format pels 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil, ha tancat el mes d'agost del 2025 amb 38.994.561 passatgers, un 4% més que en el mateix mes del 2024.
En total, es van gestionar 312.165 moviments d'aeronaus, un 0,9% més que el 2024; i van transportar 123.718 tones de mercaderia, un 6,3% més que l'any passat.