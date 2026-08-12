L'Aeroport de Barcelona tanca juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha tancat el mes de juliol amb prop de 5,9 milions de passatgers, xifra que suposa un augment del 6% en relació al mateix mes de 2025.
Des de l'inici de l'any, l'aeroport ha registrat més de 34,2 milions de viatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol de 2025, ha informat aquest dimecres Aena en un comunicat.
Aquest juliol s'han gestionat un 6,6% més d'operacions que en el juliol passat, amb prop de 36.000, i les operacions acumulades des de gener ascendeixen a més de 215.000, un 3,5% més que en el mateix període de 2025.
GIRONA, REUS I SABADELL
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat més de 320.000 viatgers aquest juliol, més d'1,1 milions des que va començar l'any.
Més de 235.000 passatgers han passat per l'Aeroport de Reus (Tarragona) al juliol, un 6,1% més, xifra que puja a prop de 812.000 viatgers en l'acumulat de l'any, un 9,1% més.
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha registrat al juliol 618 viatgers, 3.721 persones en els primers 7 mesos de l'any.