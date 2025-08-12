L'Aeroport de Barcelona supera els 5,5 milions de passatgers al juliol, un "rècord mensual"

Girona-Costa Brava i Reus (Tarragona) també superen les xifres de passatgers de juliol de 2024
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
L'Aeroport de Barcelona ha tancat el mes de juliol superant els 5,5 milions de passatgers, la qual cosa suposa un augment del 2,9% en relació amb el mateix mes de 2024, un nou rècord mensual tant en termes absoluts com en un mes de juliol.
Des de l'inici de l'any, l'aeroport ha registrat més de 32,7 milions de passatgers, un 4% més que entre gener i juliol de 2024, suposant un nou rècord en l'acumulat anual, segons informa Aena en un comunicat aquest dimarts.
De la xifra total de viatgers registrada al juliol, 5,5 milions van correspondre a passatgers comercials, un 2,9% més, i, d'ells, 4,2 milions van viatjar en vols internacionals, la qual cosa suposa un 5,1% més que durant el mateix mes de 2024, mentre que 1,3 milions ho van fer en vols nacionals (un 3,3% menys).
En el que portem d'any, del total de passatgers, més de 32,6 milions han viatjat en vols comercials, és a dir, un 4% més que entre gener i juliol de 2024, i, d'ells, el nombre de viatgers internacionals ha estat de prop de 24,5 milions, la qual cosa un increment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat.
Quant als nacionals, en els set primers mesos de 2025 han passat per l'aeroport gairebé 8,2 milions de passatgers, un 0,4% menys que en les mateixes dates de 2024.
OPERACIONS
Durant el mes de juliol s'han gestionat 33.660 operacions, la qual cosa representa una pujada del 2,7% respecte al mateix mes de 2024, i suposa un nou rècord mensual tant en termes absoluts com en un mes de juliol.
En l'acumulat dels set mesos que portem d'any, la xifra de moviments ascendeix fins als 207.753 vols, un 4% més en comparació dels mateixos mesos de 2024 i un nou rècord en l'acumulat anual.
Pel que a càrrega es refereix, el mes passat es van transportar 18.906 tones de mercaderies, una xifra que suposa un 17,6% més que al juliol de 2024 i un nou rècord mensual tant en termes absoluts com en un mes de juliol.
Entre gener i juliol s'han registrat 112.275 tones, un 6,7% més respecte a l'acumulat del mateix període de 2024 i un nou rècord històric en l'acumulat anual.
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat al juliol 327.075 passatgers, millorant un 14,1% les dades de l'any passat.
Quant a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 3.261 operacions, un 4,6% més comparat amb juliol de l'any passat.
Des de principis d'any, l'aeroport ha aconseguit els 1,2 milions de passatgers i les 15.982 operacions, un 16,1% i un 23,6% més, respectivament.
REUS
L'Aeroport de Reus (Tarragona) ha registrat al juliol 222.453 passatgers, un 11,5% més que al juliol de 2024.
El nombre d'operacions durant l'últim mes ha estat de 2.789, un 10,4% més que en el mateix període de l'any passat.
En l'acumulat de l'any, l'aeroport registra 744.432 passatgers i 13.765 operacions, un 12,3% més i un 0,4% menys que durant els set primers mesos de 2024.
SABADELL
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha registrat aquest últim mes 5.998 operacions, un 1,8% més que al juliol de 2024.
En total, des d'inicis d'any, l'aeroport ha gestionat 37.380 operacions, un 7,6% més.
Amb els 642 passatgers registrats durant el mes de juliol, l'aeroport acumula en el que portem d'any 2.894 viatgers (-30,8%).