L'Aeroport de Barcelona suma 3,81 milions de passatgers al gener, un 3% més i "rècord històric"

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona va tancar el gener amb 3,81 milions de passatgers, un 3% interanual més, i "rècord històric" de l'aeròdrom en aquest mes, informa Aena en un comunicat aquest dijous.
Del total, 3,8 milions de passatgers van ser comercials (+3%), dels quals 2,82 milions van viatjar en vols internacionals (+4,8%) i 971.749 en vols estatals (-1,9%).
Durant el gener, l'aeroport va gestionar 24.537 operacions (-0,2%) i va transportar 15.611 tones de càrrega (+16,5%), amb un rècord mensual.
Per la seva banda, l'Aeroport de Girona-Costa Brava va tancar el mes amb 35.462 passatgers, un 8,2% menys, i 1.292 operacions, un 3,9% menys.
L'Aeroport de Reus (Tarragona) va tenir 589 usuaris, un 57,3% menys, i el de Sabadell (Barcelona), 263 passatgers, un 14,3% menys.