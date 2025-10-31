Publicat 31/10/2025 15:59

L'Aeroport de Barcelona s'adhereix al projecte de la Generalitat per a la igualtat d'oportunitats

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, durant la visita
AENA

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona s'ha adherit al projecte de la Generalitat destinat a connectar escoles, empreses i administracions per construir una igualtat d'oportunitats real des de les aules fins al món laboral.

Segons ha informat Aena en un comunicat, la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha visitat la infraestructura amb l'alumnat de l'Institut Enric Borràs.

La comitiva ha recorregut les instal·lacions aeroportuàries, on ha pogut conèixer de prop el seu funcionament.

