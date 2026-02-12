L'Aeroport de Barcelona reprèn l'operativa habitual amb dues pistes

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha reprès l'operativa habitual amb dues pistes cap a les 11 hores, després d'operar amb una a causa de les "revisions constants de les pistes" per garantir que no hi hagi objectes arrossegats pel temporal de vent, informen fonts d'Aena aquest dijous.
Fins a la mateixa hora, les companyies han cancel·lat un total de 79 vols a l'aeròdrom barceloní a causa del vent i nou més han estat desviats, mentre que 107 han pogut operar.
A les 10.30 hores, a l'aeroport de la capital catalana, la velocitat mitjana del vent era de 50 km/h i la ratxa màxima, de 71 km/h, tot i que s'ha arribat als 92,5 km/h durant el matí, i la previsió és que es mantinguin aquestes condicions fins a les 19 hores.
Les mateixes fonts expliquen que el vent obliga a dur a terme aquestes revisions, la qual cosa pot obligar, en determinats moments, a operar en pista única.
"No obstant això, ateses les limitacions operatives existents, una sola pista permet absorbir tot el trànsit previst", afegeixen.