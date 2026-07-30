L'Aeroport de Barcelona reorganitza el Parking Express per millorar l'accés dels vehicles

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha reorganitzat les zones d'aparcament del Parking Express de la Terminal T1 per optimitzar la circulació dels vehicles i guanyar agilitat en els moments de més afluència, informa Aena en un comunicat.
A partir d'aquest dijous, hi ha disponibles dues zones diferenciades: una destinada exclusivament a deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per aparcar amb un màxim de dues hores.
Aquest aparcament, situat al vial de sortides, ordena el flux de vehicles a la façana de la terminal i facilita la pujada i baixada de passatgers.