Publicat 30/07/2026 13:37

L'Aeroport de Barcelona reorganitza el Parking Express per millorar l'accés dels vehicles

Parking Express de l'Aeroport de Barcelona
AENA

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona ha reorganitzat les zones d'aparcament del Parking Express de la Terminal T1 per optimitzar la circulació dels vehicles i guanyar agilitat en els moments de més afluència, informa Aena en un comunicat.

A partir d'aquest dijous, hi ha disponibles dues zones diferenciades: una destinada exclusivament a deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per aparcar amb un màxim de dues hores.

Aquest aparcament, situat al vial de sortides, ordena el flux de vehicles a la façana de la terminal i facilita la pujada i baixada de passatgers.

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