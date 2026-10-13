L'Aeroport de Barcelona ha registrat 5,4 milions de passatgers al setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha registrat 5.417.608 passatgers durant el mes de setembre, la qual cosa suposa un augment del 2,6% en relació amb el mateix mes del 2025, informa Aena en un comunicat aquest dimarts
De la xifra total de viatgers registrada al setembre, 5.409.567 corresponen a passatgers comercials, un 2,6% més, i d'aquests, 4.188.081 han viatjat en vols internacionals, un 4% més que en el mateix mes del 2025, i 1.221.486 passatgers en vols nacionals.
L'Aeroport ha tancat els nou primers mesos de l'any amb 45.593.367 passatgers, un 4,4% més que entre el gener i setembre del 2025, i del total de passatgers, 45.520.427 han viatjat en vols comercials, un 4,4% més que entre el gener i setembre del 2025.
D'entre aquests usuaris, el nombre de viatgers internacionals ha estat de 34.683.186, un increment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat, i respecte als nacionals, en els nou primers mesos del 2026 han passat per l'aeroport 10.837.241 passatgers, un 1% més que en les mateixes dates del 2025.
Durant el mes de setembre s'han gestionat 33.386 operacions, el qual suposa una pujada del 3% respecte al mateix mes del 2025, i en l'acumulat dels nou mesos del 2026, la xifra de moviments ascendeix fins als 283.386 vols, un 3,6% més en comparació amb els mateixos mesos del 2025.
En relació amb, el mes passat es van transportar 18.634 tones de mercaderia, un 6,9% més que el setembre del 2025, i entre gener i setembre s'han registrat 161.531 tones, un 10,7% més respecte a l'acumulat del mateix període del 2025.
GIRONA COSTA-BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat al setembre 265.587 passatgers i respecte a enlairaments i aterratges, s'han efectuat 2.684 operacions.
Des de principis d'any, l'aeroport ha arribat fins als 1.761.800 passatgers i 22.807 operacions.
REUS (TARRAGONA)
L'Aeroport de Reus (Tarragona) ha registrat durant aquest mes de setembre 218.399 passatgers, un 5,1% més en comparació del mateix període de l'any passat, i en relació amb enlairaments i aterratges, s'han dut a terme 2.806 operacions, un 14,9% més comparat amb el setembre de l'any passat.
Així doncs, durant els nou primers mesos de l'any s'ha arribat fins a un total d'1.281.053 passatgers, un 8,1% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Des de principis d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 20.103, un 9,5% més que en el mateix període del 2025.
SABADELL (BARCELONA)
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) ha registrat aquest últim mes 5.764 operacions, un 19% més que el setembre de 2025, i durant els nou primers mesos del 2026, s'han registrat 53.618 operacions, un 12,9% més respecte al mateix període del 2025.
Per la seva banda, amb els 504 passatgers registrats el mes de setembre, la infraestructura suma 4.778 passatgers en el que portem d'any, un 26,9% més que en el mateix període del 2025.