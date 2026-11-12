L'Aeroport de Barcelona registra a l'octubre 5,2 milions de passatgers, un 0,3% més

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona va tancar el mes d'octubre amb 5.259.722 passatgers, la qual cosa suposa un augment del 0,3% en relació amb el mateix mes del 2025, i des de començaments d'any, ha registrat 50.853.089 passatgers, un 4% més que entre gener i octubre del 2025, informa Aena en un comunicat aquest dijous.
De la xifra total de viatgers registrada a l'octubre, 5.248.018 van correspondre a passatgers comercials, un 0,3% més que en el mateix mes del 2025; d'aquests, 4.059.849 van viatjar en vols internacionals, un 2,2% més, i 1.188.169 passatgers ho van fer en vols estatals.
Entre gener i octubre, 50.768.445 passatgers van viatjar en vols comercials, un 4% més que en el mateix període del 2025: el nombre de viatgers internacionals va ser de 38.743.035, un 5,1% més, mentre que els estatals van sumar 12.025.410, un 0,3% més que en les mateixes dates del 2025.
A l'octubre es van gestionar 32.601 operacions i en l'acumulat dels deu mesos del 2026, la xifra de moviments augmenta fins als 315.987 vols, un 3,2% més en comparació amb els mateixos mesos del 2025.
Quant a la càrrega, a l'octubre es van transportar 20.176 tones de mercaderia, un 5,5% més que en el mateix mes del 2025, i entre gener i octubre es van registrar 181.707 tones, un 10,1% més que en el mateix període del 2025.
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar a l'octubre 169.200 passatgers i quant a enlairaments i aterratges, va atendre 2.541 operacions.
Des de principis d'any, l'Aeroport ha arribat als 1.931.000 passatgers i les 25.348 operacions.
REUS (TARRAGONA)
L'Aeroport de Reus (Tarragona) va registrar a l'octubre 153.581 passatgers, un 5,5% més que l'octubre de l'any passat, i 1.434.634 des de principis d'any, un 7,8% més que en els mateixos mesos del 2025.
Amb 2.138 operacions gestionades a l'octubre, l'Aeroport ha registrat des de començaments d'any un total de 22.241 moviments d'aeronaus, un 8,4% més que en el mateix període del 2025.
SABADELL (BARCELONA)
L'Aeroport de Sabadell (Barcelona) va registrar aquest últim mes 5.337 operacions i, en total, des de principis d'any, l'aeroport ha gestionat 58.955 operacions, un 11,4% més que de gener a octubre del 2025.
Amb els 425 viatgers que han passat per la infraestructura durant aquest mes d'octubre, l'Aeroport ha arribat als 5.203 passatgers durant els deu mesos de l'any, un 24,4% més respecte al mateix període del 2025.