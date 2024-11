L'Aeroport de Barcelona i Protecció Civil duen a terme un simulacre general d'accident aeri

Ha permès comprovar i avaluar la capacitat de resposta a una emergència

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona-el Prat i Protecció Civil han dut a terme aquest dimecres un simulacre general d'accident aeri seguint el programa d'exercicis i simulacres previstos per al 2024, informa Aena en un comunicat.

En el simulacre hi han participat tant els serveis propis de l'aeroport previstos en el seu Pla d'emergència com els de la Generalitat de Catalunya previstos en el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (Aerocat).

L'exercici ha permès comprovar i avaluar la capacitat de resposta a una emergència, a més de l'efectivitat i coordinació dels organismes implicats, amb l'objectiu "de minimitzar les conseqüències que es podrien derivar d'un accident aeri".

També s'ha comprovat la integració de la nova edició del Pla d'emergència de l'Aeroport en l'Aerocat.

L'exercici ha consistit en la simulació d'un accident aeronàutic provocat per una col·lisió entre un helicòpter i una aeronau comercial, i hi han participat 200 figurants.

PARTICIPANTS

Després de l'avís, s'ha constituït un Comitè de Crisi format per la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, la Delegació del Govern central, la direcció de l'Aeroport, la Delegació de la Generalitat a Barcelona, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona).

També s'han incorporat representants de Protecció Civil de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra, de Bombers de la Generalitat, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc).