L'Aeroport de Barcelona preveu superar el tràfic prepandèmia durant l'MWC

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona-el Prat preveu superar el tràfic prepandèmia durant el Mobile World Congress (MWC) 2024, ha explicat Aena en un comunicat aquest dijous.

L'aeròdrom farà una operativa especial entre aquest divendres i el diumenge 3 de març, i la trobada se celebrarà del 26 al 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Aena ha explicat que es preveuen 8.470 moviments, un 10,8% interanual més i un 2,97% més que el 2019, i que el dia amb més vols programats és el divendres 1 de març, amb 932 operacions, seguit del divendres 23 de febrer, amb 910 vols.

En total, les companyies ofereixen 1,56 milions de seients, un 12% més que l'any passat i un 2,04% més que el 2019, i Aena ha assegurat que les principals aerolínies que operen rutes intercontinentals "tenen previst reforçar la seva operativa per satisfer la demanda prevista".

Per fer front a l'augment de tràfic, l'Aeroport incrementarà també els serveis als passatgers per adequar-los a l'augment d'afluència a les instal·lacions i reforçarà l'oferta per a passatgers VIP i Premium.