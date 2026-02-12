L'Aeroport de Barcelona preveu recuperar progressivament la normalitat si el vent es redueix

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona preveu recuperar progressivament la normalitat si es confirma la previsió meteorològica i el vent es redueix per sota dels límits operatius establerts en les pròximes hores, informen fonts d'Aena aquest dijous.
Fins a les 12.30 hores, han operat 170 vols a l'aeròdrom i les aerolínies n'han cancel·lat 91 i 10 més han estat desviats, i de cara a la resta del dia hi ha previstes 635 operacions més.
Aena ha explicat que al llarg del matí el vent ha obligat a limitar la capacitat de l'aeroport, ja que els controladors han espaiat les operacions per garantir la seguretat.
A més a més, han dut a terme "revisions constants" de les pistes per assegurar que no hi hagués objectes arrossegats pel vent que han obligat a operar en pista única en alguns moments.
L'empresa ha explicat que es continua treballant per assegurar elements susceptibles de caure o ser arrossegats, i per netejar els efectes del temporal.