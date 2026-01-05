L'Aeroport de Barcelona preveu operar 920 vols aquesta vigília de Reis

Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'aeroports espanyols d'Aena preveu operar 5.099 vols durant aquest dilluns 5 de gener, vigília de Reis, la qual cosa suposa un 2% menys que el mateix dia d'un any abans, en què l'Aeroport de Barcelona és el segon en nombre d'operacions, amb 920, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari.
Per aeroports, Madrid se situa al capdavant de la llista, com és habitual, amb 1.093 operacions aèries programades, la qual cosa representa un augment de set vols comparat amb el mateix període de l'any passat.
A continuació, el segueixen l'Aeroport de Barcelona-el Prat, que opera un total de 920 moviments previstos, mentre que el de Màlaga programa 418 operacions. Tanquen la llista el de Palma i el de Gran Canària, que registren un total de 333 i 292 vols, respectivament.
Per la seva banda, dimarts, dia de Reis, comptarà amb 4.595 moviments, 24 operacions menys respecte al 2024.
En total, s'han previst 101.793 vols durant aquestes dates nadalenques, entre el passat 19 de desembre i el pròxim 7 de gener del 2026, una xifra un 7,8% superior a la del 2024.
La programació dels vols està subjecta als canvis que es puguin produir en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.