L'Aeroport de Barcelona preveu 3.278 vols entre aquest dissabte i dilluns

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona preveu operar 3.278 vols comercials entre aquest dissabte i dilluns 31 d'agost, en l''operació retorn' de finals d'agost.
Entre divendres i dilluns, l'aeroport ha programat 4.421 operacions comercials, un 2,2% més que les 4.326 previstes en el mateix període de l'any passat, ha informat Aena en un comunicat.
Per jornades, divendres estaven previstes 1.143 operacions, 1.073 aquest dissabte, 1.082 per diumenge i 1.123 vols per dilluns.
La companyia explica que aquestes dades d'operacions estan subjectes als canvis de programació que puguin decidir les companyies aèries.
Així mateix, aquestes jornades estan marcades per la convocatòria de vaga del personal de serveis d'assistència a terra de Groundforce, que afecta l'assistència en pista i la facturació d'equipatges de diverses companyies que operen a l'aeroport català.