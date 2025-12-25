L'Aeroport de Barcelona operarà 646 vols aquest dia de Nadal

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
Els aeroports espanyols operaran 3.515 aquesta jornada, la més tranquil·la de finals d'any
MADRID, 25 des. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'aeroports espanyols d'Aena preveu operar 3.515 vols aquest dia de Nadal, un 8,7% més que un any abans, i és la jornada més tranquil·la de finals d'any, i l'Aeroport de Barcelona n'operarà 646, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari.
En total, es preveuen 101.793 vols aquestes dates nadalenques, entre el 19 de desembre passat i el 7 de gener de 2026, una xifra un 7,8% superior a la de 2024.
Quant a altres dates assenyalades, el dia de Nit de cap d'any es registraran 4.420 vols arreu de l'Estat (57 menys), mentre que Any Nou i el dia de Reis en comptaran amb 4.901 (+452) i 4.595 moviments (-24), respectivament.
Per aeroports, aquest dimecres Madrid és al capdavant de la llista, amb 878 operacions aèries, un augment de 61 vols enfront del període de l'any passat.
Li segueixen l'Aeroport de Barcelona, que operarà un total de 646 moviments previstos avui, mentre que l'aeroport de Gran Canària programarà 268 operacions. Tanquen la llista l'aeròdrom malagueny i el de Palma, que registraran un total de 216 i 197 vols, respectivament.
La programació de vols està subjecta als canvis que puguin produir-se en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.