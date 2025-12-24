L'Aeroport de Barcelona opera 738 vols aquest dia de la Nit de Nadal

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA/MADRID 24 des. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'aeroports espanyols d'Aena preveu operar 4.207 vols aquest dimecres, 24 de desembre i dia de la Nit de Nadal, 77 més que un any abans, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari, i el de Barcelona operarà 738 moviments.
En total a Espanya es preveuen 101.793 vols aquestes dates nadalenques, entre el 19 de desembre i el 7 de gener, un 7,8% més que l'any passat.
Quant a altres dates assenyalades, el 25 de desembre serà el dia més tranquil del període amb 3.515 operacions aèries, 284 més, juntament amb dia de Nit de cap d'any, en què hi haurà 4.420 vols (57 menys), mentre que Any Nou i el dia de Reis en tindran 4.901 (+452) i 4.595 (-24), respectivament.
AEROPORTS
Per aeroports, la capital espanyola és al capdavant de la llista, amb 967 operacions aèries aquest dimecres, un augment de 46 vols vers el període de l'any passat.
Per darrera hi ha el de Barcelona-El Prat, que operarà un total de 738 moviments previstos avui, mentre que l'aeroport malagueny programarà 322 operacions. Tanquen la llista l'aeròdrom de Gran Canària i el de Palma, que en registraran 304 i 218 respectivament.
La programació de vols està subjecta als canvis que puguin produir-se en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.