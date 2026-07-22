L'Aeroport de Barcelona manté el nivell 4 de l'Airport Carbon Accreditation

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha presentat la seva petjada de carboni anual per al manteniment del nivell 4 d'acreditació del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), informa Aena en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta presentació està emmarcada en el full de ruta d'Aena per ser Net Zero el 2030, i el programa està impulsat pel Consell Internacional d'Aeroports (ACI).
L'acreditació reconeix els esforços dels aeroports per gestionar i reduir les seves emissions de diòxid de carboni mitjançant un sistema internacional d'acreditació.
Per mantenir el nivell 4, l'Aeroport de Barcelona ha hagut de definir un objectiu de reducció absoluta de les emissions pròpies i demostrar el seu paper impulsant activament les actuacions de tercers encaminades a la reducció d'emissions.
Aena ha explicat que 21 dels seus aeroports han estat acreditats aquest any i que, a més de Barcelona, també tenen el nivell 4 els aeroports de Madrid, Palma, Elx (Alacant), Màlaga i Eivissa.