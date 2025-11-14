L'Aeroport de Barcelona frega els 49 milions de passatgers fins a l'octubre, un 4,3% més

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona va registrar 48,9 milions de passatgers en els primers deu mesos de l'any, la qual cosa representa un 4,3% que en el mateix període de l'any passat i "una nova fita històrica".
La infraestructura també va assolir "una nova xifra sense precedents" a l'octubre i va tancar el mes amb 5,2 milions de passatgers, un 5,6% més, segons ha informat Aena aquest divendres en un comunicat.
Quant als viatgers internacionals, des de començaments d'any se'n van registrar 36,8 milions (+5,9%), dels quals 3,9 milions corresponen només al mes d'octubre (+6,0%).
Les operacions també van marcar un "rècord", tant en els deu primers mesos de l'any com a l'octubre, ja que en el primer cas la xifra de moviments va créixer fins als 306.253 vols (+3,8%), i a l'octubre es van gestionar 32.802 operacions (+4,1%).
Quant a les mercaderies, es van transportar 165.051 tones de gener a octubre (+8,8%) i unes 19.130 només durant el mes passat (+12,6%).
GIRONA-COSTA BRAVA
L'Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar a l'octubre 218.553 passatgers, després de millorar un 8% les dades de l'any passat, i 2.877 operacions, un 8,6% més comparat amb l'octubre de l'any passat.
Des de principis d'any, l'aeroport va arribar als 2.094.043 passatgers i a les 25.149 operacions, un 9,8% i un 16,3% més, respectivament.
REUS (TARRAGONA)
L'Aeroport de Reus (Tarragona) va reunir a l'octubre 145.579 passatgers, un 14,8% més que l'octubre de l'any passat, i 1.330.569 des de principis d'any, un 13,1% més que en els mateixos mesos del 2024.
Amb 2.167 operacions gestionades a l'octubre, l'aeroport va comptabilitzar des de començaments d'any un total de 20.522 moviments d'aeronaus, un 4,3% més que en el mateix període del 2024.
SABADELL (BARCELONA)
Amb els 419 viatgers que han passat per l'Aeroport de Sabadell (Barcelona) aquest mes d'octubre, va arribar als 4.183 passatgers durant els deu mesos de l'any, un 26,1% menys respecte al mateix període del 2024.
Va registrar 5.434 operacions a l'octubre, un 8,6% més que en el mateix mes del 2024, i des de principis d'any va gestionar 52.916 operacions, un 7,5% més que de gener a octubre de l'any passat.