L'Aeroport consolida el seu creixement intercontinental, segons la Cambra

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha consolidat la seva tendència de creixement intercontinental i ha avançat cap a "un model menys estacional", segons l'Observatori de Trànsit Aeri de Barcelona, informa la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
El document assenyala que l'aeròdrom barceloní és la segona infraestructura europea amb més demanda de passatgers origen-destí, només superada per Londres (Regne Unit), amb 22,1 milions de passatgers d'aquest tipus.
En trànsit total, és el setè aeroport d'Europa, amb 48,9 milions de passatgers fins al desembre, un 4,1% més que un any enrere.
La corporació ha assenyalat que, durant la temporada d'hivern 2025/2026, l'aeroport compta amb 46 rutes intercontinentals, una més que en l'anterior temporada d'hivern.
D'altra banda, ha explicat que les entregues d'aeronaus de fuselatge ample "obren noves oportunitats" per ampliar la xarxa de vols intercontinentals de Barcelona.