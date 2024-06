L'Aeroport de Barcelona comença l'estiu amb 50 destinacions intercontinentals

Des del 2020 fins al 2024 s'han inaugurat 17 rutes

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona-el Prat comença l'estiu amb 50 destinacions intercontinentals sense escales, la mateixa xifra que el desembre del 2023 i la més alta de la història de la infraestructura, per la qual cosa serà el primer estiu amb aquesta quantitat de destinacions.

Actualment, compta de manera regular amb 19 vols al continent americà, 6 a Àsia, 9 a l'Orient Mitjà i 16 a Àfrica, segons dades facilitades per Aena a Europa Press.

L'estiu passat, l'Aeroport de Barcelona va operar en 46 destinacions de llarg radi de manera regular, tenia operatives puntuals amb l'Havana (Cuba) i Cancún (Mèxic) i hi va sumar Shenzhen el 28 d'agost.

Segons el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), des del 2020 fins al 2024 s'han inaugurat 17 rutes --com Shenzhen o Dallas-- i durant els darrers 19 anys s'han triplicat les destinacions, de 17 a 50.

Concretament, els darrers mesos s'han recuperat algunes de les rutes que es van perdre per culpa de la pandèmia, com és el cas de la connexió entre Barcelona i Hong Kong, inaugurada dilluns per l'aerolínia Cathy Pacific després de quatre anys sense operar-hi.

OPERACIONS REGULARS PER CONTINENTS

Detalladament, actualment l'Aeroport compta amb destinacions al continent americà com Atlanta, Boston, Los Angeles, Miami, Nova York JFK, Nova York Newark, Filadèlfia, San Francisco, Washington, Dallas, Chicago (EUA), Montreal, Toronto, Calgary (Canadà), Ciutat de Mèxic (Mèxic), Bogotà (Colòmbia), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil) i Santiago de Xile (Xile).

També connecta amb el continent asiàtic amb Bakú (Azerbaidjan), Singapur (República de Singapur), Seül (Corea del Sud), Hong Kong (Hong Kong) Shenzhen i Pequín (Xina).

A l'Orient Mitjà, arriba a Amman (Jordània), Beirut (Líban), Tel-Aviv (Israel), Abu Dhabi, Dubai (Emirats Àrabs Units), Doha (Qatar), Riad, Jidda (Aràbia Saudita) i Ciutat de Kuwait (Kuwait).

I amb el continent d'Àfrica a Fes, Marràqueix, Nador, Casablanca, Tànger, Rabat, Oujda, Ouarzazate, Tetuan (Marroc), Alger, Orà (Algèria), Banjul (Gàmbia), Dakar (Senegal), el Caire, Luxor (Egipte) i Tunis (Tunísia).

OBJECTIUS I RUTES

Amb aquesta quantitat de vols, el CDRA ha fixat com a objectiu arribar als 3,71 milions de passatgers intercontinentals directes per al 2025 a l'Aeroport de Barcelona, una xifra precovid.

Algunes de les destinacions que el comitè planteja com a prioritàries per desenvolupar en un futur són Lima (Perú), Nova Delhi (Índia), Tòquio (Japó) i Shanghai (Xina), aquesta darrera la que compta amb més converses perquè sigui possible.

L'arribada de més rutes no està vinculada a una possible ampliació de la infraestructura, que ja suma set propostes de diferents entitats i administracions per assumir més vols, bé sigui allargant les pistes o canviant-ne l'operativa.

PRIMERS MESOS DE L'ANY

Des de principis d'any, l'Aeroport de Barcelona ha sumat 21 milions de passatgers, un 12,8% més que de gener a maig del 2023, la qual cosa suposa acumular sis mesos de rècords en passatgers.

D'aquest total, 20,99 milions van viatjar en vols comercials (+12,8%): d'aquests, 15,43 milions van ser internacionals (+15,6%) i 5,56 nacionals (+5,7%).