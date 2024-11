L'aerolínia EasyJet guanya 700 milions en el seu últim any fiscal, un 34% més

Anuncia connexions per a l'any vinent que uneixen Palma i Màlaga amb Zuric

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia britànica EasyJet ha obtingut un benefici abans d'impostos d'uns 700 milions d'euros en el seu últim any fiscal, que comprèn des de l'1 d'octubre del 2023 fins al 30 de setembre, la qual cosa representa un augment del 34% respecte al període anterior.

"Hem crescut més a Espanya que en el conjunt de la xarxa", ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa el director general d'EasyJet al sud d'Europa, Javier Gándara, per presentar els resultats financers del 2024 i les perspectives per a l'any vinent.

La companyia ha mogut 89,7 milions de passatgers a tot Europa, un 8% més, i a Espanya ha gestionat uns 18,8 milions de seients, la qual cosa representa un 10% més que l'any passat i un 20% del total d'usuaris de la companyia a nivell global.

A Espanya dona feina a 900 treballadors i té 19 avions als quatre aeroports en els quals opera --Barcelona, Màlaga, Alacant i Palma--, on des del 1996 ha mogut 260 milions de passatgers.

Durant el 2024 ha operat 218 rutes a Espanya, la qual cosa representa un 10% més que el 2023, i la perspectiva per al 2025 és créixer en capacitat un 6,5%, fins als 20,1 milions de seients.

L'aerolínia britànica ha anunciat 14 noves rutes per a la temporada d'estiu de l'any vinent, i Gándara ha donat a conèixer aquest dimecres les connexions que uneixen Palma i Màlaga amb Zuric, que estaran disponibles partir del 30 i 31 de març del 2025, respectivament.

PERSPECTIVES GLOBALS

La companyia vol augmentar la seva capacitat en un 3% el 2025, fins als 103 milions de seients, i generar més de 1.000 milions de lliures de beneficis abans d'impostos.

Gándara ha explicat que el seu objectiu és que EasyJet "continuï sent assequible" per als usuaris, i ha apostat per modernitzar la flota d'avions i enfortir mercats clau.

Ha recordat que el seu objectiu per al 2050 és reduir un 78% la intensitat de les emissions de carboni, en comparació amb el 2019, amb emissions residuals abordades mitjançant la captura i l'emmagatzematge de carboni.

Així mateix, l'aerolínia vol reduir el consum d'energia, reemplaçar els combustibles fòssils per fonts alternatives i eliminar les emissions residuals amb tecnologia de carboni.