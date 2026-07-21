L'aeròdrom de la Cerdanya (Girona) reafirma el seu model "públic, sostenible i de proximitat"

GIRONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'aeròdrom de la Cerdanya (Girona) ha reafirmat el seu model "públic, sostenible i de proximitat", i també el lideratge de les institucions del territori en la seva governança, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat aquest dimarts.
Ha respost d'aquesta manera a les inquietuds expressades en el manifest 'Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural'.
La Conselleria ha assegurat que manté "la disposició al diàleg i la col·laboració institucional" i ha dit que espera celebrar una reunió per abordar aquestes qüestiones de manera directa i constructiva.