L'AED impulsa Factor 'IA' per formar directius en estratègia de la intel·ligència artificial

Gangonells (AED): el líder empresarial necessita un esforç addicional de comprensió i actualització
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
L'Asociación Española de Directivos (AED) ha impulsat Factor 'IA', una iniciativa de formació per preparar consellers i alts directius en l'adopció estratègica, ètica i efectiva de la intel·ligència artificial (IA) en les seves organitzacions, informa en un comunicat aquest dimarts.
Amb la premissa que la IA "està redefinint de forma accelerada" la manera de liderar, decidir i competir, l'AED promourà durant novembre i desembre una proposta d'aprenentatge dissenyada per transformar el coneixement, el criteri i la capacitat de decisió d'els qui prenen les decisions clau en les empreses.
És una iniciativa sota la direcció acadèmica del ceo i cofundador de WeArtificial, Aleix Valls, expert en transformació digital, i el projecte sorgeix "en un context en què la IA avança més ràpid que la capacitat de les organitzacions per integrar-la amb èxit".
Segons Valls, la intel·ligència artificial "serà en l'empresa una transformació del mateix calat que internet o el mòbil", i la considera una nova forma de treballar i de construir la cultura empresarial, i un repte dels directius.
El director general de l'AED, Xavier Gangonells, ha explicat que Factor 'IA' "arriba en un moment crucial", ja que la velocitat amb què avança la IA exigeix als líders empresarials un esforç addicional de comprensió i actualització, en les seves paraules.