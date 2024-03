L'advocat de Wagensberg (ERC) evita dir si ha de comparèixer al TS però veu risc de detenció

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

L'advocat del diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, Andreu Van den Eynde, ha evitat aquest divendres aclarir si ha de comparèixer al Tribunal Suprem (TS) si el criden a declarar però avisa que "ser independentista és arriscar-se a que et puguin detenir".

"No recomano mai res perquè no soc polític ni em puc posar a la pell de les persones. Jo dissenyo estratègies i faig recomanacions sobre escenaris jurídics, però cadascú és lliure de portar la seva vida com vulgui, i ell prendrà la decisió", ha destacat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Després d'assegurar que no el va sorprendre la decisió del Suprem, ha lamentat que ara ser independentista sigui un "delicte" quan ha acusat l'alt tribunal de voler ser el "buc insígnia" d'aquesta batalla política, ha dit literalment.

També creu que hi ha una relació causa-efecte entre la decisió del TS i les negociacions de la llei d'amnistia: "S'està construint un imaginari en aquest costat, segons el qual, les amnisties no haurien d'existir" o no han d'afectar qüestions com el del conflicte polític actual, ha manifestat.

Tot i que vaticina que el poder judicial mirarà de trobar la fórmula per oposar-se a l'amnistia, ha confiat que la solució política que es trobi per al redactat de la llei serà la "millor".