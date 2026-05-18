L'advocat de Shakira veu "escasses possibilitats" que el recurs d'Hisenda prosperi

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
L'advocat de Shakira, José Luis Prada, ha assegurat que veu "escasses possibilitats" que prosperi el recurs que impulsarà l'Agència Tributària contra la sentència de l'Audiència Nacional, que ha conclòs que l'artista colombiana no va defraudar Hisenda el 2011 i que li ha de retornar 60 milions d'euros.
Així ho ha afirmat aquest dilluns en una entrevista del canal 24h, en la qual ha assenyalat que el fet que l'Agència Tributària insti l'Advocacia de l'Estat a recórrer contra aquesta decisió judicial davant el Tribunal Suprem era absolutament previsible: "Té tota la lògica i forma part de les regles del joc".
No obstant això, el lletrat ha assenyalat que es tracta d'una resolució molt contundent i que deixa clar "inequívocament" que Shakira no va ser a Espanya el temps legal exigit --183 dies--, un fet que per a l'advocat és obvi, perquè l'artista colombiana estava en plena gira, per la qual cosa no se la pot considerar resident fiscal al país.
A més a més, ha assenyalat que l'Audiència Nacional condemna en costes l'administració tributària, una fet "bastant inusual, bastant insòlit", la qual cosa vol dir que no hi havia fonament per iniciar ni mantenir aquest procediment administratiu.
Sobre la condemna per defraudar Hisenda entre 2012 i 2014, que es va tancar amb una conformitat, per la qual l'artista va acceptar abonar una multa de 7 milions d'euros, el seu advocat ha subratllat que jurídicament s'hauria apostat per continuar amb el procediment, però que ella "emocionalment estava en una situació de canvis" en la seva vida personal i familiar.
"Tot això va ser un còctel d'emocions, i ella va preferir pagar 7 milions de multa, que és el que es va acordar, i oblidar-se'n", ha dit el seu advocat, que ha lamentat que si l'Agència Tributària considera que una persona ha comès una infracció, per poder fer prosperar un recurs o per evitar execucions, cal pagar fins que un tribunal digui el contrari: "Shakira es va poder salvar perquè tenia la capacitat per fer-ho, però això no sempre passa".