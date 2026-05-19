L'advocat de Shakira veu "bastant impensable" que ella residís 183 dies a Espanya estant de gira

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
L'advocat de Shakira, José Luis Prada, ha expressat aquest dimarts que era "bastant impensable" que la cantant residís un mínim de 183 dies a Espanya el 2011 mentre estava de gira després de la sentència de l'Audiència Nacional, que ha conclòs que l'artista colombiana no va defraudar Hisenda el 2011 i que li ha de retornar 60 milions d'euros.
"Ha estat realment un procediment molt llarg i molt difícil i amb moments molt durs, però que feliçment s'ha resolt amb una sentència inequívoca en els seus termes, molt rotunda, en la qual es reconeix el fet fonamental que ella no era resident a Espanya", ha dit en una entrevista a Tele5 recollida per Europa Press.
Ha celebrat que l'Audiència Nacional condemni l'administració tributària a pagar les costes perquè "jurídicament significa que no hi havia cap fonament suficient per pledejar" i ha apuntat que, per a l'artista, la sentència ha suposat una victòria moral i reputacional.