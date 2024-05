L'advocat de Puigdemont critica la postura dels fiscals del 'procés': "És la batalla de la post-amnistia"

L'ex-president català diu que no deixaran la "litigació estratègica"



BRUSSEL·LES/MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Boye, advocat de l'ex-president català Carles Puigdemont, ha criticat aquest divendres que els fiscals del 'procés' redactessin un document en contra d'aplicar l'amnistia a la malversació que se li atribueix als líders catalans independentistes: "És la batalla de la post-amnistia", ha dit.

"Un grup de funcionaris públics, utilitzant recursos públics, se senti abans que existeixi una llei a elaborar un document per veure si aquesta llei, que no ha nascut, no és aplicable al delicte de malversació", ha assenyalat en una compareixença davant dels mitjans de comunicació a Brussel·les.

Els quatre fiscals del Tribunal Suprem que van participar en el judici del 'procés' van redactar i van entregar un document al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en el qual expliquen que no estan a favor d'aplicar la llei d'amnistia a Puigdemont en el delicte de malversació perquè entenen que sí va tenir ànim de lucre i que va afectar als interessos financers de la UE.

No obstant això, els fiscals han assenyalat que sí veuen viable aplicar la norma aprovada el dijous en el Congrés als delictes de desobediència i de desordres públics que se li atribueixen a diversos líders del 'procés'.

Per Boye, això forma part d'un nou "cicle intermedi" que viuen en el marc d'"un procés llarg". "És la batalla de la post-amnistia", ha insistit, al mateix temps que ha avisat que no deixaran de veure "coses" que ja han "vist".

En aquest sentit, el lletrat ha retret que aquests quatre fiscals es reunissin per "fer un document amb fons públics sobre el delicte de malversació en el cas que es publiqui una llei". "Els fiscals rebutgen l'amnistia. Quins fiscals? Els de la rebel·lió", ha apuntat, per després incidir que "sense exili avui no hi hauria amnistia".

"AIXÒ NO ES POT ABANDONAR"

L'ex-president català, per la seva banda, ha insistit en la "litigació estratègica" que han desenvolupat des que se'n va anar a Bèlgica l'any 2017, al mateix temps que ha volgut defensar que aquesta manera d'actuar no busca "arreglar biografies personals", sinó defensar els interessos de l'independentisme.

"Això no es pot abandonar, al contrari, s'ha de reforçar perquè té molt per guanyar Catalunya quan operem en aquest front", ha afirmat en la compareixença davant dels mitjans en la qual no s'han acceptat preguntes.

"Vam venir a fer una cosa que avui cobra tot el sentit del món, i és fer servir el nostre cas", ha afegit, per apuntar que ara tenen el "coneixement" que no tenien al principi del desafiament sobiranista i han après que aquest "litigar estratègicament" ha de portar-se a la pràctica i elevar-la als tribunals europeus.

Així, ha explicat, la "confrontació intel·ligent ha de continuar" perquè el liti "no ha acabat ni s'acabarà".

El candidat de Junts a les eleccions europeus del proper 9 de juny, Toni Comín, per la seva banda, ha apuntat que volen "continuar en les lluites polítiques, i judicials si és necessari"; al mateix temps que ha emfatitzat que la "victòria final" dels anys fugits a Bèlgica ha estat "la Llei d'Amnistia".