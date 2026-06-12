L'advocat de Puigdemont creu que el TJUE avalarà el pròxim 16 de juliol la llei d'amnistia

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preveu que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ratificarà en la seva sentència el pròxim 16 de juliol el criteri de l'advocat general del tribunal, que avala la llei.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest divendres, Boye ha afirmat que és optimista sobre la sentència del TJUE, però desconfia dels tribunals espanyols: "El Tribunal Constitucional, de la mà de Cándido Conde-Pumpido, fa el que vol".
En aquest sentit, ha subratllat la seva previsió que la sentència els donarà la raó respecte a la llei i ha afirmat que no hauria de quedar cap excusa per part dels tribunals espanyols per avalar-la, també en el cas de la malversació: "Sempre ens poden sorprendre, però jo crec que no ho haurien de fer. Ja em costa imaginar què es poden inventar".
Així mateix, ha acusat Conde-Pumpido i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'establir una estratègia concertada "perquè això sigui tan tard com sigui possible".
Preguntat per si s'aventura a posar data al retorn de Puigdemont a Catalunya, Boye ha apuntat que primer hauran de "mirar la resolució i el que diguin" els tribunals posteriorment.