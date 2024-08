L'advocat de Puigdemont assegura que "s'ha anat a casa seva" i no es lliurarà mai

Afirma que "ja estan trigant a deixar en llibertat" al segon mosso detingut



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat aquest dijous a la nit que el seu defensat "s'ha anat casa seva, on té el seu lloc de treball", després del seu retorn, encara que sense precisar si es refereix al domicili en el qual resideix des de fa gairebé 7 anys a Bèlgica.

En declaracions a Tv3 publicades al seu portal i recollides per Europa Press, el lletrat ha dit que quan Puigdemont va acabar el seu discurs a Barcelona minuts abans del ple per investir a Salvador Illa (PSC) president de la Generalitat, el seu defensat se'n va anar a casa "com fa tothom quan acaba de treballar" i, des d'aquest moment no ha tornat a parlar amb ell.

Així ho ha expressat a les portes de la Ciutat de la Justícia, on ha assistit jurídicament al segon dels dos mossos detinguts aquest mateix dijous en el dispositiu policial per localitzar a l'expresident, i sobre el qual ha dit que "ja estan trigant a deixar en llibertat" perquè no hi ha cap delicte en el Codi Penal que reculli aquests fets.

Sobre si l'expresident té previst arribar a un acord amb els Mossos d'Esquadra per pactar una detenció, Boye ha respost que Puigdemont "no es lliurarà mai".

"Ha dit que vindria a la investidura i jo crec que ha participat de manera clara", ha dit sobre la breu visita de l'expresident, que ha aconseguit burlar un dispositiu de seguretat en el qual el seu advocat ha dit textualment que va haver-hi nerviosisme i s'ha detingut a tort i a dret.