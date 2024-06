L'advocat de Puigdemont assegura que l'expresident "no té cap por" de ser detingut

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

L'advocat Gonzalo Boye, que defensa l'expresident del Govern Carles Puigdemont, ha assegurat que el també candidat de Junts a presidir la Generalitat "no té cap por" de ser detingut quan torni a Espanya.

En una entrevista aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press, Boye ha assegurat que Puigdemont tornarà per al debat d'investidura al Parlament, tal com es va comprometre, i ha sostingut que estan "preparats per a tots els escenaris" en vista d'una possible detenció.

L'advocat ha sostingut que "el més normal seria que no el detinguessin, tota la resta entra dins l'anormalitat", i ha assenyalat que el preocupa que el Tribunal Suprem (TS) faci una interpretació esbiaixada de la llei, en les seves paraules.