L'advocat de Puigdemont afirma que l'ex-president ha sortit de l'Estat espanyol

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat que el candidat de Junts a les catalanes ha sortit de l'Estat espanyol després d'haver tornat aquest dijous.

En una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, el lletrat ha apuntat que el 'president' va sortir de territori espanyol el mateix dijous, després d'haver pronunciat un discurs a Barcelona abans d'iniciar-se en el Parlament la sessió d'investidura de Salvador Illa (PSC).

Puigdemont no va acudir finalment aquest dijous al ple ni, per tant, va votar sobre la investidura d'Illa com a president de la Generalitat, ja que no va delegar el seu vot i quan va ser cridat a votació, el grup de Junts va aplaudir.