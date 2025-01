L'advocat Jordi Domingo presenta una candidatura per succeir Puigdemont al capdavant del CdRep

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'advocat Jordi Domingo presentarà la seva candidatura per succeir el líder de Junts, Carles Puigdemont, al capdavant del Consell de la República (CdRep) en les eleccions que l'organització independentista celebrarà entre el 8 i 12 de febrer per elegir una nova direcció.

Ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que han detallat que Domingo farà aquest dijous la presentació oficial de la candidatura, en la qual exposarà les línies principals i els projectes del seu programa a més del seu "compromís amb els valors republicans i la defensa dels drets nacionals de Catalunya".

En espera de saber si hi haurà més candidats, un termini que expira el 22 de gener, per ara hi ha dos candidats que aspiren a liderar el CdRep: Domingo i l'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, que la setmana passada anunciar la voluntat de concórrer-hi.

Domingo, advocat amb més de 47 anys de trajectòria en els àmbits del dret civil, mercantil i processal, es va graduar a la Universitat de Barcelona i és membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) des del 1975.

Soci fundador del Bufet Jordi Domingo, actualment conegut com Domingo Advocats, va participar en la refundació de les institucions catalanes durant la transició, és membre fundador i portaveu de la plataforma Constituïm i ha presidit la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya.

També va ser cònsol major del Consolat de Mar de Barcelona, president de la Sindicatura Electoral del CdRep i actualment és membre de la comissió de transparència del FC Barcelona i membre del Consell Social de la UB.